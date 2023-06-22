Джерело: Military Media Center.

На початку російського вторгнення хакери РФ спрямували сили на операції впливу та знищення критичної ІТ-інфраструктури.

“Сьогодні стратегія російських хакерів змістилася в бік шпигунства та крадіжки даних”, — підкреслив речник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Володимир Кондрашов.

Зокрема росіяни прагнуть виявити шляхи для кібератак через постачальників та партнерів державних органів та об’єктів критичної інфраструктури. Хакерські групи керуються розвідкою Росії.

Угрупування проводять масові кампанії, націлені на збір персональних даних українців. Наприклад, був випадок, коли вони були націлені на користувачів поштового сервісу UKR.NET. Для цього хакери використовували фішинг для незаконного доступу до електронної пошти.

Не менш серйозним ризиком є так звані “тихі атаки” або шпигунство. Групу InvisiMole пов’язують зі службою зовнішньої розвідки ворога, основною ціллю є високопоставлені особи, дипломати та інші експерти, які мають доступ до конфіденційної інформації.