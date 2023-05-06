Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
Водночас Херсонська область зазнала 71 обстріл.
За даними глави ОВА, російські військові завдавали ударів з важкої артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в Херсоні та будівлю церкви Бериславського району.
За добу двоє людей отримали поранення. Щодо їхнього стану додатково не повідомлялося.
Також з деокупованої території області евакуйовано 155 осіб.
- Ввечері 5 травня російська авіація завдала удару по Сумській області керованими бомбами. У ніч проти 6 травня над Дніпропетровщиною було збито 5 російських “Шахеди”.