Протягом доби 5 травня російські військові 11 разів обстріляли Херсон. Армія РФ влучила на територію заводу.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Водночас Херсонська область зазнала 71 обстріл.

За даними глави ОВА, російські військові завдавали ударів з важкої артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в Херсоні та будівлю церкви Бериславського району.

За добу двоє людей отримали поранення. Щодо їхнього стану додатково не повідомлялося.

Також з деокупованої території області евакуйовано 155 осіб.