Ввечері 5 травня російська авіація завдала удару по Сумській області керованими бомбами. У ніч проти 6 травня над Дніпропетровщиною було збито 5 російських "Шахеди".

Про це повідомили голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак та Оперативне командування “Північ”.

Спершу глава ОВА звітував про чотири дрони, які уламки ворожих БПЛА пошкодили будинки, господарські споруди та лінію електропередач. Збили дрони військові з повітряного командування “Схід”.

Пізніше Повітряне командування “Схід” у Facebook, станом 8:30 повідомило, що до чотирьох збитих вночі над Дніпропетровщиною додався п’ятий. Всього по Україні військові Повітряного командування “Схід” знищили вісім безпілотників окупантів, ще три дрони “приземлили” на території Донецької області.

Над Дніпропетровщиною збито 5 ворожих дронів, а російська авіація атакувала Сумську область // 2 фото

Російська армія цілилася також по Марганецькій громаді Нікопольського району, випустивши півтора десятка снарядів з “Граду”. Щодо постраждалих не повідомлялося. Наслідки атаки з’ясовуються”.

Уламки збитих ворожих дронів впали у Синельниківському районі. Внаслідок цього вибито вікна у п’яти приватних будинках, ще понівечено дві господарські споруди та лінія електропередач.

Атака з російської авіації по Сумській області сталася близько 22:13. Було завдано авіаудар 2 КАБ з ворожого літака СУ-35, по населеному пункту Глухів.

Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти. За попередніми даними, постраждали п‘ятеро осіб.