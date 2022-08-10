Колишній керівник оборони Миколаївської області генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко заявив, що російські окупанти намагатимуться наступати на двох напрямах: Миколаївському та Криворізькому.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Марченка, росіяни хочуть спершу захопити Криви Ріг, аби створити там плацдарм для наступу на Вознесенськ і Южноукраїнськ і оточити Миколаїв.

Та українські воїни, запевнив генерал, готові дати відсіч загарбникам на будь-якому напрямку.

“Якщо їм вдасться хоча б на одному з цих напрямків прорватись, то вони будуть перекидати туди сили, які залишились, та робити його пріоритетним”, – зауважив Дмитро Марченко.

Він додав, що раніше окупанти вже намагались захопити Миколаїв, однак це їм не вдалось і зараз вони хочуть оточити його та взяти у кільце, поступово його звужуючи.

“В принципі так, як вони це робили з Маріуполем. Але я думаю, що всі ці їх плани почнуть руйнуватись, як тільки вони почнуть наступальні дії”, – сказав генерал.