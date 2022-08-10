Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
За словами Марченка, росіяни хочуть спершу захопити Криви Ріг, аби створити там плацдарм для наступу на Вознесенськ і Южноукраїнськ і оточити Миколаїв.
Та українські воїни, запевнив генерал, готові дати відсіч загарбникам на будь-якому напрямку.
“Якщо їм вдасться хоча б на одному з цих напрямків прорватись, то вони будуть перекидати туди сили, які залишились, та робити його пріоритетним”, – зауважив Дмитро Марченко.
Він додав, що раніше окупанти вже намагались захопити Миколаїв, однак це їм не вдалось і зараз вони хочуть оточити його та взяти у кільце, поступово його звужуючи.
“В принципі так, як вони це робили з Маріуполем. Але я думаю, що всі ці їх плани почнуть руйнуватись, як тільки вони почнуть наступальні дії”, – сказав генерал.
- Нагадаємо, генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко, який від початку повномасштабного вторгнення РФ до квітня керував обороною Миколаєва, повернувся до міста. Тепер він буде займатись низкою завдань на території Миколаївської та Херсонської областей.