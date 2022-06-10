На постійній основі у водах Чорного моря знаходяться 4 російських надводних носія крилатих ракет та дві підводні лодки.

Про це в етері об’єднаного телемарафону повідомила очільниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

Таким чином, зараз на українські міста націлені 40 крилатих ракет, тому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже невідомо куди може поцілити ворог.

Також Наталія Гуменюк повідомила, що на чергуванні у Чорному морі зафіксовано один великий десантний корабель. Інші ворожі судна тримають поблизу пунктів базування в окупованому Росією Криму.