Російські військові почали частіше вдаватися до ударів застарілими протикорабельними ракетами. ЗСУ відкинули окупантів на 100 кілометрів від берега.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

Росіяни зміни тактику, щоб повернути контроль над північно-західною частиною Чорного моря. В окупованому Криму розгорнуто берегові ракетні комплекси “Бал” та “Бастіон”. Водночас на острові Зміїний ворог концентрує додаткові сили.

В Одесі існує загроза висадки десанту, але ознак підготовки до активної фази операції наразі не зафіксовано. У морі перебувають декілька великих десантних кораблів. Через корабель та підводний човен, на яких знаходяться крилаті ракети, зберігається можливість завдання ракетних ударів.

Росія стала застосовувати застарілі протикорабельні ракети, а об’єктами обирають наземні споруди. За даними Міноборони, це свідчить про те, що окупанти використали значний обсяг сучасної ракетної зброї. Саме тому ворог змушений застосовувати застарілі типи ракет, але їх достатньо для ударів по наших теренах.

Судноплавство продовжують блокувати близько 30 російських кораблів та підводних човнів.