Про це йдеться у дописі Павла Кириленка у Facebook.
За його словами, всі населені пункти від Вугледара до Бердянська невдовзі залишаться без газопостачання, оскільки окупанти із РФ обстріляли магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь.
Проблему неконтрольованого витоку природного газу намагаються розв’язати спеціалісти Краматорського ЛВУМГ ТОВ “Оператор ГТС України”. Наразі вони перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі поблизу Вугледара.
Як зазначив Кириленко, нині тиск у газопроводі знижується і газу вистачить приблизно на три години, а опісля населені пункти від Вугледара до Бердянська залишаться без газопостачання.
Кириленко додав, що фахівці продовжують працювати, аби якнайшвидше усунути проблему.
- Нагадаємо, 6 березня станом на 8:00 в низці областей України ситуація відносно спокійна. Водночас інші зазнали обстрілів та руйнувань.