Голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко попередив, що низка населених пунктів України залишаться без газопостачання, оскільки російські окупанти обстрілами пошкодили газопровід на Донеччині.

Про це йдеться у дописі Павла Кириленка у Facebook.

За його словами, всі населені пункти від Вугледара до Бердянська невдовзі залишаться без газопостачання, оскільки окупанти із РФ обстріляли магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь.

Проблему неконтрольованого витоку природного газу намагаються розв’язати спеціалісти Краматорського ЛВУМГ ТОВ “Оператор ГТС України”. Наразі вони перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі поблизу Вугледара.

Як зазначив Кириленко, нині тиск у газопроводі знижується і газу вистачить приблизно на три години, а опісля населені пункти від Вугледара до Бердянська залишаться без газопостачання.

Кириленко додав, що фахівці продовжують працювати, аби якнайшвидше усунути проблему.