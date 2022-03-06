Про це повідомляє повідомляє “Українська Правда”.
Відомо, що на Херсонщині відносно тихо. Однак відключили мобільний зв’язок.
Також на Житомирщині двічі вночі була повітряна тривога. В Коростені внаслідок авіаційного удару зруйновано 10 приватних житлових будинків. Повідомляється, що 1 людина загинула, 5 отримали травми (з них 1 дитина). Зокрема з підвалу гаража, який охопило полум’я врятували 5 дітей.
Завдано удар по місцевій залізниці — пошкоджено тепловоз, 2 електрички, 2 пасажирських вагонів.
В Овручі зруйновано 15 приватних житлових будинків. Загиблих та травмованих наразі немає
У Запорізькій області ніч пройшла відносно спокійно. Мешканці Запоріжжя та інших населених пунктів області продовжують готуватися до зустрічі з ворогом, обладнуючи укріплення
Хмельницька область зазнала ударів по аеродрому в Старокостянтинові. Внаслідок чого поранено дві людини.
На Чернігівщині відбуваються постійні повітряні тривоги, в також бої на околицях. Водночас йдуть бої на київському напрямі.
На Полтавщині — спокійно. Повідомляється про повітряні тривоги у Лубнах, Миргороді, а зранку і в Полтаві.
У Луганській області ніч пройшла більш-менш спокійно.
Вчора вдень були потужні обстріли: у прилеглих до Сєвєродонецька селищах, які тепер відрізані від міста. У Новопскові автоматними чергами розігнали акцію протесту. Однак знову обстріляли обласну дитячу лікарню.
Варто зазначити, що дійшла перша гуманітарна допомога з Чернівецької області. Також починає роботу ООН у справах біженців. Вони закупають гуманітарну допомогу для Новопскова.
Маріуполь, що на Донеччині, перебуває в облозі. В тому ж стані Волноваха, але вчора з неї змогли вивезти близько 400 людей. Сьогодні продовжаться спроби евакуації. Відомо, що над Краматорськом вчора наша ППО збила крилату ракету окупантів.
На Миколаївщині були обстрілі “смерчами”. Усі три ракети влучили у подвір’я приватних будинків. Унаслідок обстрілу у селі Радісний сад Миколаївського району є загиблі. Також був обстріл ракетами інших сіл. Загалом ситуація контрольована.
У Дніпрі вночі була одна повітряна тривога.
На Харківщині були вибухи. Зокрема в Ніч в районах Олексіївки, Нових Будинків, ХТЗ, Салтівки, 23 Серпня та в центрі Харкова. Також по кількох напрямках українські військові перейшли у контрнаступ.
Зазначається, що на Київщині відбуваються бої в Ірпіні, Гостомелі, Макарові. Ворог переміщається по Бучі, Нємішаєвській громаді. Варто зазначити, що район Житомирськоі траси залишається найгарячішою точкою.
На Кіровоградщині, Волині, Вінниччині, Рівненщині, Черкасах, Львівщині, Чернівцях, Івано-Франківську, Закарпатті, Тернополі, Одесі — ніч пройшла спокійно.
Найбільш масштабних наслідків ведення бойових дій зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Чернігові,
Харкові, Бучанському районі Київської області та Коростенському районі Житомирської області.
- Нагадаємо, що станом на 6 березня, протягом одинадцяти днів російсько-української війни ворог втратив понад 11 тисяч особового складу.
- Також ЗСУ та підрозділи тероборони спрямовують свої дії на утримання займаних рубежів та завдання максимальних втрат ворогу. Противник робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами.
- Раніше окупанти здійснювали перегрупування своїх сил, маючи на меті продовження спроб оточити Київ, Харків та Миколаїв, вийти до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, а також забезпечити сухопутний прохід до тимчасово окупованого Криму.