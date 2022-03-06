Сьогодні, станом на 8:00 в низці областей України ситуація відносно спокійна. Водночас інші зазнали обстрілів та руйнувань.

Про це повідомляє повідомляє “Українська Правда”.

Відомо, що на Херсонщині відносно тихо. Однак відключили мобільний зв’язок.

Також на Житомирщині двічі вночі була повітряна тривога. В Коростені внаслідок авіаційного удару зруйновано 10 приватних житлових будинків. Повідомляється, що 1 людина загинула, 5 отримали травми (з них 1 дитина). Зокрема з підвалу гаража, який охопило полум’я врятували 5 дітей.

Завдано удар по місцевій залізниці — пошкоджено тепловоз, 2 електрички, 2 пасажирських вагонів.

В Овручі зруйновано 15 приватних житлових будинків. Загиблих та травмованих наразі немає

У Запорізькій області ніч пройшла відносно спокійно. Мешканці Запоріжжя та інших населених пунктів області продовжують готуватися до зустрічі з ворогом, обладнуючи укріплення

Хмельницька область зазнала ударів по аеродрому в Старокостянтинові. Внаслідок чого поранено дві людини.

На Чернігівщині відбуваються постійні повітряні тривоги, в також бої на околицях. Водночас йдуть бої на київському напрямі.

На Полтавщині — спокійно. Повідомляється про повітряні тривоги у Лубнах, Миргороді, а зранку і в Полтаві.

У Луганській області ніч пройшла більш-менш спокійно.

Вчора вдень були потужні обстріли: у прилеглих до Сєвєродонецька селищах, які тепер відрізані від міста. У Новопскові автоматними чергами розігнали акцію протесту. Однак знову обстріляли обласну дитячу лікарню.

Варто зазначити, що дійшла перша гуманітарна допомога з Чернівецької області. Також починає роботу ООН у справах біженців. Вони закупають гуманітарну допомогу для Новопскова.

Маріуполь, що на Донеччині, перебуває в облозі. В тому ж стані Волноваха, але вчора з неї змогли вивезти близько 400 людей. Сьогодні продовжаться спроби евакуації. Відомо, що над Краматорськом вчора наша ППО збила крилату ракету окупантів.

На Миколаївщині були обстрілі “смерчами”. Усі три ракети влучили у подвір’я приватних будинків. Унаслідок обстрілу у селі Радісний сад Миколаївського району є загиблі. Також був обстріл ракетами інших сіл. Загалом ситуація контрольована.

У Дніпрі вночі була одна повітряна тривога.

На Харківщині були вибухи. Зокрема в Ніч в районах Олексіївки, Нових Будинків, ХТЗ, Салтівки, 23 Серпня та в центрі Харкова. Також по кількох напрямках українські військові перейшли у контрнаступ.

Зазначається, що на Київщині відбуваються бої в Ірпіні, Гостомелі, Макарові. Ворог переміщається по Бучі, Нємішаєвській громаді. Варто зазначити, що район Житомирськоі траси залишається найгарячішою точкою.

На Кіровоградщині, Волині, Вінниччині, Рівненщині, Черкасах, Львівщині, Чернівцях, Івано-Франківську, Закарпатті, Тернополі, Одесі — ніч пройшла спокійно.

Найбільш масштабних наслідків ведення бойових дій зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Чернігові,

Харкові, Бучанському районі Київської області та Коростенському районі Житомирської області.