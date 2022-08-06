За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, російські окупанти хочуть влашутвати у місті самосуд над українськими захисниами.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

За даними Бойченка, зараз у маріупольській камерній філармонії росіяни збирають тюремні клітки з діаметром арматури 20 мм.

Зазначається, що вже у вересні окупанти хочуть влаштувати показовий “суд” над військовополоненими, яких будуть утримувати у цих клітках.

“Російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Вони продовжують множити воєнні злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу. Звертаюся до світової спільноти, ООН та “Червоного Хреста” втрутитися у ситуацію, аби працювали правила поводження з військовими полоненими. Ми маємо зробити усе, щоб наші захисники повернулися до України живими та не допустити у Маріуполі другої Оленівки”, – наголосив Вадим Бойченко.