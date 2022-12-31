За час повномасштабної російсько-української війни війська окупантів пошкодили понад 27 000 об'єктів інфраструктури у Київській області, з яких близько 24 тисячі - це житлові будинки.

Про це повідомили у пресслужбі Київської ОВА.

З 24 лютого 2022 року війська російських окупантів пошкодили понад 27 тисяч об’єктів інфраструктури. Окупанти цілеспрямовано бомбардували житлові будинки, школи, дитячі садки, медичні заклади.

Загалом в області пошкоджено або зруйновано близько 24 тисяч об’єктів приватних будинків і багатоповерхівок. Крім цього, руйнувань зазнали заклади освіти, медичні заклади, адміністративні установи.

“Після закінчення бойових дій в області активно розпочали відновлення пошкодженого. Роботи проводилися за чітким алгоритмом та послідовно”, — наголосив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Перш за все займались розмінуванням територій.

“Площа замінованих територій області дорівнює площі Королівства Бельгія. Повне розмінування потребує колосальних зусиль і часу. Наразі вже вдалося зробити великий обсяг роботи. На кінець 2022 року основні роботи з розмінування доріг, населених пунктів завершилися. Усього з початку робіт піротехніки ДСНС очистили 21670 га території”, – зазначив Кулеба.

Головним завданням в ОВА називають відбудову всіх зруйнованих об’єктів. До кінця 2022 року вдалось відновити повністю 5 551 об’єкт та частково – 3 460.

Серед відновлених повністю:

житлові будинки (багатоповерхівки і приватні) — 4 632

заклади освіти — 153

заклади охорони здоров’я — 78

адміністративні будівлі й ЦНАПи — 41.

Зокрема загарбники повністю зруйнували центри надання адміністративних послуг Бородянської, Іванківської та Бишівської громад. Ці центри перевели до інших громад або облаштували там мобільні ЦНАПи.

Окрім цього, ще розпочато відновлення на 1 075 об’єктах та вже заплановано відновлення зруйнованого на наступний, 2023 рік.