Про це повідомили у пресслужбі Київської ОВА.
З 24 лютого 2022 року війська російських окупантів пошкодили понад 27 тисяч об’єктів інфраструктури. Окупанти цілеспрямовано бомбардували житлові будинки, школи, дитячі садки, медичні заклади.
Загалом в області пошкоджено або зруйновано близько 24 тисяч об’єктів приватних будинків і багатоповерхівок. Крім цього, руйнувань зазнали заклади освіти, медичні заклади, адміністративні установи.
“Після закінчення бойових дій в області активно розпочали відновлення пошкодженого. Роботи проводилися за чітким алгоритмом та послідовно”, — наголосив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Перш за все займались розмінуванням територій.
“Площа замінованих територій області дорівнює площі Королівства Бельгія. Повне розмінування потребує колосальних зусиль і часу. Наразі вже вдалося зробити великий обсяг роботи. На кінець 2022 року основні роботи з розмінування доріг, населених пунктів завершилися. Усього з початку робіт піротехніки ДСНС очистили 21670 га території”, – зазначив Кулеба.
Головним завданням в ОВА називають відбудову всіх зруйнованих об’єктів. До кінця 2022 року вдалось відновити повністю 5 551 об’єкт та частково – 3 460.
Серед відновлених повністю:
- житлові будинки (багатоповерхівки і приватні) — 4 632
- заклади освіти — 153
- заклади охорони здоров’я — 78
- адміністративні будівлі й ЦНАПи — 41.
Зокрема загарбники повністю зруйнували центри надання адміністративних послуг Бородянської, Іванківської та Бишівської громад. Ці центри перевели до інших громад або облаштували там мобільні ЦНАПи.
Окрім цього, ще розпочато відновлення на 1 075 об’єктах та вже заплановано відновлення зруйнованого на наступний, 2023 рік.
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