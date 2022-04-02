Генеральний штаб Збройних сил України повідомив оперативні дані щодо війни в Україні станом на ранок 2 квітня. За даними Генштабу, противник посилює угруповання своїх військ задля атаки на трьох напрямках - Слобожанському, Донецькому та Луганському.

Про це йдеться у дописі пресслужби Генштабу ЗСУ.

Минулої доби, 1 квітня, Міноборони РФ ухвалило рішення про проведення воєнних зборів резервістів. Вони розпочнуться 4 квітня 2022 року та триватимуть до 23 травня 2022 року.

Також російські окупанти активізували роботу щодо залучення підрозділів військ РФ, які базуються у Придністров’ї (Молодова), для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

Зокрема відомо про передислокацію військ окупанта у так званій придністровсько-молдавській республіці з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.

На тимчасово зайнятих територіях України окупанти із РФ продовжують вчиняти протиправні дії, порушуючи норми міжнародного права. Ворог викрадає місцевих жителів, обстрілює житлові квартали, мінує об’єкти цивільної інфраструктури, займається пограбуваннями та мародерством.

Суттєвих страт зазнають російські загарбники у Луганській області. Так, до місцевої лікарні Алчевська потрапило близько 30 поранених “кадирівців”, які воювали проти України поблизу Попасної. За наявними даними, окупанти залишають тіла своїх загиблих військових на полі бою. Минулого тижня безповоротні втрати підрозділів 2 армійського корпусу РФ склали близько 800 осіб.

Протягом минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках українським воїнам вдалось відбити 9 ворожих атак. Захисники України знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем загарбників.