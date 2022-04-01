Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
За наявною інформацією, російське видання “Комсомольская правда” поширило “інтерв’ю” з чоловіком, який представився Романом Постильником. Він нібито є колишнім співробітником заводу “Азовсталь”, що знаходиться у Маріуполі. Проте співробітника з таким іменем на комбінаті “Азовсталь” ніколи не було, повідомляє HR-служба “Азовсталі”
У Маріупольській міській раді закликали не вірити російським ЗМІ, які свідомо поширюють фейки про війну Росії проти України.
У Маріупольській міській раді наголосили:
Маріуполь та Азовсталь будуть тільки українськими, бо маріупольці та азовстальці – українці, які люблять і пишаються своєю Україною.
- Американські аналітики вважають, що російські війська “вирішальним штурмом” можуть захопити Маріуполь “найближчими днями”.
- Колаборант Пушилін захотів створити “міську адміністрацію Маріуполя” .