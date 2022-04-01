Росіяни запустили фейкове відео, в якому нібито експрацівник комбінату "Азовсталь" розповідає про те, що хоче вступити до лав війська окупантів. У Маріупольській міській раді заявляють, що це фейк.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

За наявною інформацією, російське видання “Комсомольская правда” поширило “інтерв’ю” з чоловіком, який представився Романом Постильником. Він нібито є колишнім співробітником заводу “Азовсталь”, що знаходиться у Маріуполі. Проте співробітника з таким іменем на комбінаті “Азовсталь” ніколи не було, повідомляє HR-служба “Азовсталі”

У Маріупольській міській раді закликали не вірити російським ЗМІ, які свідомо поширюють фейки про війну Росії проти України.

У Маріупольській міській раді наголосили:

Маріуполь та Азовсталь будуть тільки українськими, бо маріупольці та азовстальці – українці, які люблять і пишаються своєю Україною.