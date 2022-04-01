Американські оборонні аналітики вважають, що облога Маріуполя "наближається до завершення", бо російські війська готуються до вирішального штурму оточеного порту на Азовському морі.

Про це повідомляє The Times.

На думку аналітиків, місто може “впасти” за декілька днів. Однією з ознак цього вони вважають те, що пропагандистські ЗМІ РФ опублікували репортаж поблизу драмтеатру Маріуполя, який розбомбили російські солдати, та який є символом руйнування міста.

Також ознакою цього є заяви військового керівництва РФ щодо їхніх намірів вивести російські війська на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. У цьому контексті Маріуполь є важливим стратегічним об’єктом для обох сторін, тому очікується посилена боротьба за нього.