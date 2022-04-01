Про це повідомляє The Times.

На думку аналітиків, місто може “впасти” за декілька днів. Однією з ознак цього вони вважають те, що пропагандистські ЗМІ РФ опублікували репортаж поблизу драмтеатру Маріуполя, який розбомбили російські солдати, та який є символом руйнування міста.

Також ознакою цього є заяви військового керівництва РФ щодо їхніх намірів вивести російські війська на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. У цьому контексті Маріуполь є важливим стратегічним об’єктом для обох сторін, тому очікується посилена боротьба за нього.