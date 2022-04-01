Про це повідомляє The Times.
На думку аналітиків, місто може “впасти” за декілька днів. Однією з ознак цього вони вважають те, що пропагандистські ЗМІ РФ опублікували репортаж поблизу драмтеатру Маріуполя, який розбомбили російські солдати, та який є символом руйнування міста.
Також ознакою цього є заяви військового керівництва РФ щодо їхніх намірів вивести російські війська на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. У цьому контексті Маріуполь є важливим стратегічним об’єктом для обох сторін, тому очікується посилена боротьба за нього.
- Нагадаємо, Глава так званої ДНР Денис Пушилін розпорядився щодо формування міської адміністрації заблокованого українського міста Маріуполь.
- Командир “Азова” Денис Прокопенко заявив, що російські війська перегруповуються задля спроб захопити Лівобережну Україну.
- Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про ситуацію в місті. Зокрема, він заявив, що росіяни примусово вивезли з Маріуполя від 20 до 30 тисяч городян.