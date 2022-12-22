Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Російські окупанти навмисно психологічно тиснуть на українських захисників.
“Представник уповноваженого розповів, що українських полонених часом навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію й кажуть, що Україна відмовляється їх обміняти. Ми розглядаємо це як різновид тортур”, – написав він.
Уповноважений наголосив, що на сьогодні Україна не відмовилася від жодної людини, яку країна-агресор запропонувала на обмін.
Також Київ регулярно порушує питання стосовно поводження з нашими полоненими на міжнародному рівні. За словами Дмитра Лубінця, умови утримання покращилися останнім часом.
“Координаційний штаб працює для повернення кожного українця додому!” — наголосили у повідомленні.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що в Україні вперше зафіксували російські катівні на деокупованих територіях, де утримували українських дітей.