Росіяни вигадали новий психологічний метод тортур: вони інколи вивозять українських полонених нібито для обміну. Потім повертають їх назад і розповідають, що Україна начебто відмовилась їх обміняти.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Російські окупанти навмисно психологічно тиснуть на українських захисників.

“Представник уповноваженого розповів, що українських полонених часом навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію й кажуть, що Україна відмовляється їх обміняти. Ми розглядаємо це як різновид тортур”, – написав він.

Уповноважений наголосив, що на сьогодні Україна не відмовилася від жодної людини, яку країна-агресор запропонувала на обмін.

Також Київ регулярно порушує питання стосовно поводження з нашими полоненими на міжнародному рівні. За словами Дмитра Лубінця, умови утримання покращилися останнім часом.

“Координаційний штаб працює для повернення кожного українця додому!” — наголосили у повідомленні.