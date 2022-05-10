У Новій Каховці (Херсонська область) російські окупанти викрали українську футбольну тренерку та арбітриню Ірину Петрову.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Каховської міської територіальної громади.

Зазначається, що викрадення відбулось напередодні, 9 травня. Ірину Петрову викрали біля під’їзду її ж будинку, що на пр. Дніпровському.

Близько 16 години до жінки підійшла група чоловіків у цивільному одязі та з георгіївськими стрічками. За словами очевидців, чоловіки були у нетверезому стані та примусово відвезли Петрову до відділку поліції.

За повідомленням, Ірину викрали, оскільки вона відмовилась судити футбольний матч, який організували російські окупанти.

Відомо також, що Ірина Петрова після окупації рідного міста виходила на проукраїнські мітинги.