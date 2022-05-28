Ніч та ранок у Дніпропетровській області укотре пройшли з сигналами повітряної тривоги. Не обійшлось і без обстрілів з боку російських загарбників.

Про це у своєму Facebook написав очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він повідомив, що російські армійці знову обстріляли Криворізький район області.

Під обстрілами опинились мирні мешканці Зеленодольської громади. Як уточнив Резніченко, ворог вів вогонь з артилерії.

Очільник Дніпропетровської ОВА також додав, що люди унаслідок ворожих обстрілів не постраждали, однак є руйнування.

За даними голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, унаслідок обстрілу пошкоджено церкву в одному із сіл Зеленодольської громади. Зокрема пошкоджені вікна, огорожа та ворота храму.