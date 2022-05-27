Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, обстріл окупантів спричинив серйозні руйнування. Наразі рятувальники розбирають завали та шукають людей.

За даними голови облради Миколи Лукашука, які з’явилися пізніше, загарбники обстріляли Дніпровський район.

Голова Громради Дніпра Геннадій Корбан також уточнив, що росіяни обстріляли полігон Нацгвардії крилатими ракетами “Іскандер-К”. Дві ракет, за його словами, прилетіли “неточно”, а ще одна — влучила в казарму, де перебували люди. Унаслідок обстрілу загинули 10 осіб, ще 30 — зазнали поранень.