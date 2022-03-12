Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Унаслідок злочинних дій окупантів є загиблі та поранені серед мирних мешканців.
Окрім цього, пошкоджено будинки у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній та Золотому. У деяких будинках внаслідок обстрілу розпочались займання.
У місті Золоте ворожим обстрілом було пошкоджено газопровід.
Всупереч постійним обстрілам, правоохоронцям вдалось доставити гуманітарну допомогу жителям Лисичанська, які перебувають в укриттях.
- Нагадаємо, за даними очільника Луганської ОВА наразі 70% території області окуповано російськими загарбниками.