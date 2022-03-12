У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що протягом 11 березня російські загарбники 32 рази обстріляли населені пункти Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Унаслідок злочинних дій окупантів є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Окрім цього, пошкоджено будинки у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній та Золотому. У деяких будинках внаслідок обстрілу розпочались займання.

У місті Золоте ворожим обстрілом було пошкоджено газопровід.

Всупереч постійним обстрілам, правоохоронцям вдалось доставити гуманітарну допомогу жителям Лисичанська, які перебувають в укриттях.