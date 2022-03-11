Зараз російські загарбницькі війська окуповали вже 70 відсотків території Луганської області.

Про це повідомив Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Facebook.

Відомо, що обстріли тривають всюди — у Гірській громаді, Попасній, Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному і Кремінній. За словами Гайдая, Луганська область нині є однією з найбільш гарячих точок.

Російські військові обстрілюють школи, лікарні, садочки, б’ють по водогонах і газопроводах, електромережах. Водночас не дають можливості нічого відновити. Відомо про десятки загиблих і поранених серед цивільного населення.

На Луганщині вже поширюються російська пропаганда та фейки, а на захоплених територіях починають підключати російське телебачення. Наразі на підконтрольній території працює мобільний зв’язок, однак з великими перебоями. Іноді він зникає повністю.

Також у містах Лисичанськ і Сєвєродонецьк створюються додаткові центри надання гуманітарної допомоги.