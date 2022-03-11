Про це повідомив Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Facebook.
Відомо, що обстріли тривають всюди — у Гірській громаді, Попасній, Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному і Кремінній. За словами Гайдая, Луганська область нині є однією з найбільш гарячих точок.
Російські військові обстрілюють школи, лікарні, садочки, б’ють по водогонах і газопроводах, електромережах. Водночас не дають можливості нічого відновити. Відомо про десятки загиблих і поранених серед цивільного населення.
На Луганщині вже поширюються російська пропаганда та фейки, а на захоплених територіях починають підключати російське телебачення. Наразі на підконтрольній території працює мобільний зв’язок, однак з великими перебоями. Іноді він зникає повністю.
Також у містах Лисичанськ і Сєвєродонецьк створюються додаткові центри надання гуманітарної допомоги.
- Нагадаємо, що існує висока ймовірність, що Росія посилить терористичні методи ведення бойових дій і нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.
- Раніше на церемонії відкриття Анталійського дипломатичного форуму президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган наголосив, що недостатня реакція світової спільноти на окупацію Росією Кримського півострова призвела до повномасштабної російсько-української війни.
- Відомо, що президент РФ Володимир Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. Там руками окупантів планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку Кремль постарається перекласти на Україну.