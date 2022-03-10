Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про захоплення російськими загарбниками одного із слідчих ізоляторів у тимчасового окупованому Херсоні.

Про це йдеться у дописі Людмили Денісової у Facebook.

Омбудсмен зазначила, що загарбники увірвались до одного із СІЗО Херсона. Персоналу та утримуваних підозрюваних осіб у ньому не було, оскільки їх евакуювали ще до початку російської окупації.

Наразі, повідомила Денісова, окупанти облаштовують приміщення СІЗО для потреб Росгвардії, які напередодні заїхали у місто Херсон.

Вона додала, що військові РФ намагаються запровадити як Херсоні, так і у прилеглих населених пунктах, поліцейський режим.

“Вже неправомірно було заарештовано більш як 400 українців, які чинили опір владі загарбників”, – написала омбудсмен.

Денісова наголосила, що окупанти мають намір використовувати СІЗО для розміщення затриманих українців.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини додала, що дії окупантів прямо порушують вимоги Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

“Звертаюсь до міжнародної спільноти врахувати ці факти при запровадженні додаткових санкцій відносно держави-терориста РФ”, – резюмувала Денісова.