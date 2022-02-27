Про це сповістила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Як повідомляють місцеві, наразі у місті вже декілька днів відсутнє водопостачання, електрики чи газу. Їжу також неможливо завезти. Більш того, у місті 11 поранених.
“Центральна районна лікарня міста працює на генераторах, швидкі не виїжджають, бо їх фактично розстрілює ворог. Допомогу надають тим, хто може прийти або кого приводять жителі”, – наголосила Денісова.
Також під обстріли окупантів потрапляють об’єкти соціальної та медичної допомоги. Наразі місто заблоковане. Місцева влада створила штаб, щоб коли припиняться обстріли – оперативно почати діяти.
- Нагадаємо, народний артист України Андрій Данилко, котрий виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, переконаний, що Путіну для повної подібності з Гітлером залишилося застрелитися у бункері після війни проти України.
- Виконувач обов’язків мера Бердянська Олександр Свідло заявив, що російські окупанти зайняли адміністративні будівлі міста.