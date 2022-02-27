Внаслідок постійних артобстрілів зі сторони російських загарбників Волноваха, що на Донеччині, на межі гуманітарної катастрофи. Мешканцям бракує їжі, води та медикаментів.

Про це сповістила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Як повідомляють місцеві, наразі у місті вже декілька днів відсутнє водопостачання, електрики чи газу. Їжу також неможливо завезти. Більш того, у місті 11 поранених.

“Центральна районна лікарня міста працює на генераторах, швидкі не виїжджають, бо їх фактично розстрілює ворог. Допомогу надають тим, хто може прийти або кого приводять жителі”, – наголосила Денісова.

Також під обстріли окупантів потрапляють об’єкти соціальної та медичної допомоги. Наразі місто заблоковане. Місцева влада створила штаб, щоб коли припиняться обстріли – оперативно почати діяти.