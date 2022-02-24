Зв’язок з українськими прикордонниками, що знаходилися на Зміїному острові втрачено. Ймовірно острів захоплений російськими окупантами.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Як зазначили у відомстві, після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації російських військ на острові була зруйнована інфраструктура. Раніше противник намагався залякати українських захисників з вимогами здатися, проте вони билися до кінця.