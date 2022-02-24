Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Як зазначили у відомстві, після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації російських військ на острові була зруйнована інфраструктура. Раніше противник намагався залякати українських захисників з вимогами здатися, проте вони билися до кінця.
“Держприкордонслужба продовжує активно діяти спільно зі Збройними силами України та Нацгвардією, аби спинити ворога, який підступно напав на нашу країну”, – додали в ДПСУ.
- Нагадаємо, станом на 20:00 ситуація у Донецькому оперативному районі напружена, але контрольована Об’єднаними силами. Тривають обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Усі військові підрозділи чинять запеклий опір російській навалі, а українські воїни демонструють безпрецедентну мужність та героїзм. Об’єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу.
- Також українців закликають вийти на захист Батьківщини проти російських окупантів. Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні.
- У штабі Операції об’єднаних сил звернулись до усіх патріотів стати в стрій на захисті своєї території та боронячи суверенітет держави.