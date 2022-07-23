Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчик посилаючись на дані оперативного командування “Південь”.

Сигнал повітряної тривоги почав лунати в області об 11:07 і вже через короткий проміжок часу стало чутно вибухи.

Загалом тривога лунала менш як годину, однак за цей час окупанти випустили по області декілька ракет.

Ціллю росіян став Одеський морський торговий порт: по ньому окупанти випустили 4 крилаті ракети типу “Калібр”.

Дві ракети було знищено силами ППО, однак дві інші ракети все ж вилучили в інфраструктурні об’єкти порту.

Інформації щодо масштабу руйнувань та можливих жертв і постраждалих на даний час немає.