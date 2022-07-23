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Троє загиблих та дев’ятеро поранених: наслідки ранкового обстрілу Кіровоградщини

Цього ранку росіяни завдали масованого ракетного удару по Кіровоградській області. Окупанти поцілили в об'єкти інфраструктури, внаслідок чого загинуло троє осіб, а ще дев'ятеро отримали поранення.

Субота, 23 липня 2022, 10:39
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Про це в етері національного телемарафону повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його даними, внаслідок влучання російських ракет у військовий аеродром та об’єкт “Укрзалізниці”, загинуло троє осіб. Йдеться про одного військовослужбовця та двох співробітників відомчої охорони, які охороняли трансформаторну підстанцію.

Також відомо про дев’ятьох постраждалих осіб, серед яких також є військовослужбовці.

Райкович наголосив, що ці дані попередні і загальна інформація щодо постраждалих та загиблих ще може змінитись.

Він додав, що на місці влучань працюють рятувальники, а всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Додамо, що окупанти завдали масованого ракетного удару по Кіровоградщині над ранок 23 липня. По області випустили 13 ракет, які влучили у військовий аеродром та залізничний об’єкт інфраструктури.

Теги: Андрій Райкович, Війна в Україні, злочини росіян, Кіровоградська область, обстріли міст, ракетні обстріли

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