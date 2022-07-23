Троє загиблих та дев’ятеро поранених: наслідки ранкового обстрілу Кіровоградщини

Про це в етері національного телемарафону повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
За його даними, внаслідок влучання російських ракет у військовий аеродром та об’єкт “Укрзалізниці”, загинуло троє осіб. Йдеться про одного військовослужбовця та двох співробітників відомчої охорони, які охороняли трансформаторну підстанцію.
Також відомо про дев’ятьох постраждалих осіб, серед яких також є військовослужбовці.
Райкович наголосив, що ці дані попередні і загальна інформація щодо постраждалих та загиблих ще може змінитись.
Він додав, що на місці влучань працюють рятувальники, а всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Додамо, що окупанти завдали масованого ракетного удару по Кіровоградщині над ранок 23 липня. По області випустили 13 ракет, які влучили у військовий аеродром та залізничний об’єкт інфраструктури.
- Нагадаємо, над ранок суботи, 23 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву. Загалом по місту окупанти випустили 6 ракет.
- Також вранці 23 липня російські загарбники укотре обстріляли місто Харків. За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.