За даними британських розвідників протягом останніх днів війська РФ зміцнили сектор лінії фронту поблизу Кремінної (Луганська область), оскільки місто перебуває під тиском Збройних сил України.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

Спеціалісти зауважили, що тимчасово окупована Кремінна стала вразливою від жовтня, коли ЗСУ наблизились до неї через місто Лиман на захід.

Щоб запобігти звільненню Кремінної, окупанти побудували у цьому районі великі оборонні споруди. Ймовірно, зазначили розвідники, саме утримання Кремінної буде першочерговим завданням для росіян.

Британські розвідники наголосили, що саме район Кремінної має важливе логістичне значення для Росії на Донбасі. Також Кремінна є важливим містом на Луганщині.

“Кремль стверджує, що “звільнення” цієї території є основним виправданням війни”, – резюмували у розвідці Великої Британії.