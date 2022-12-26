Про це лідер держави повідомив під час вечірнього звернення.
“Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна”, – констатував Зеленський.
Він заявив, що окупанти витрачають усі доступні їм ресурси (а їх у Росії багато), аби захопити хоч найменші території.
Володимир Зеленський подякував українським захисникам:
“Я дякую усім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, але й вибивати окупантів, “мінусувати” їх”.
Стосовно підсумків візиту до Сполучених Штатів Америки президент повідомив наступне:
“Час втрачати не будемо. Усе, про що домовились у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки можливо”.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона прагне провести прагне провести щодо формули миру до кінця лютого.
- Триває триста шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби росіяни здійснили 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Водночас загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.