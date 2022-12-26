Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі, зокрема в районі Бахмуту, Кремінної та інших напрямків на Донбасі, ситуація є дуже складною.

Про це лідер держави повідомив під час вечірнього звернення.

“Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна”, – констатував Зеленський.

Він заявив, що окупанти витрачають усі доступні їм ресурси (а їх у Росії багато), аби захопити хоч найменші території.

Володимир Зеленський подякував українським захисникам:

“Я дякую усім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, але й вибивати окупантів, “мінусувати” їх”.

Стосовно підсумків візиту до Сполучених Штатів Америки президент повідомив наступне:

“Час втрачати не будемо. Усе, про що домовились у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки можливо”.