Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
Після захоплення Лисичанська, що на Луганщині, війська РФ продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення.
Також окупанти бомбардують критичні райони, щоб створити умови для майбутнього наступу та проводити обмежені зондувальні атаки.
Експерти зауважили, що оперативна пауза не означає повне припинення бойових дій та атак, однак у РФ вже декілька днів поспіль не оголошують про захоплення нових населених пунктів.
“Поточні російські наступальні дії, ймовірно, спрямовані на підготовку до майбутніх наступів, час яких залишається невідомим”, – наголосили аналітики.
- Нагадаємо, напередодні аналітики Інституту вивчення війни вважають, що самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко, аби продемонструвати хоча б номінальну підтримку президенту РФ Володимиру Путіну, ймовірно й надалі дозволятиме російським військам використовувати повітряний простір Білорусі у війні проти України.