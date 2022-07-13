Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вкотре наголосили, що російська армія, після захоплення Лисичанська, взяла "оперативну паузу" для відновлення своїх наступальних дій.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Після захоплення Лисичанська, що на Луганщині, війська РФ продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення.

Також окупанти бомбардують критичні райони, щоб створити умови для майбутнього наступу та проводити обмежені зондувальні атаки.

Експерти зауважили, що оперативна пауза не означає повне припинення бойових дій та атак, однак у РФ вже декілька днів поспіль не оголошують про захоплення нових населених пунктів.

“Поточні російські наступальні дії, ймовірно, спрямовані на підготовку до майбутніх наступів, час яких залишається невідомим”, – наголосили аналітики.