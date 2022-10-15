Російські блогери, які розповідають про російсько-українську війну, поскаржились, що міноборони РФ начебто хоче притягнути їх до кримінальної відповідальності за "дискредитацію" відомства.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Зокрема 14 жовтня відомий російський військовий блогер звинуватив невідомих високопосадовців у міністерстві оборони Росії в підготовці цензури російських військових оглядачів.

Семен Пегов (працівник Telegram-каналу WarGonzo) звинуватив “окремих генералів і воєначальників” у розробці “топсписку” російських військових блогерів, яких міноборони хоче притягнути до кримінальної відповідальності за “дискредитацію” діяльності МО РФ та російської “спецоперації” в Україні.

Також напередодні російський агрегатор новин Mash повідомив, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов особисто підписав наказ про розслідування проти відомих російських військових блогерів – Ігоря Гіркіна (також відомого як Ігор Стрєлков), Семена Пегова (WarGonzo), Юрія Подоляки, Владлена Татарського, Сергія Мардана, Ігора Дімітрієва, Крістіни Потупчик, а також авторів Telegram-каналів GreyZone і Rybar.

Ще 5 жовтня російські органи влади затримали менеджера кількох військових телеграм-каналів, пов’язаних із фінансистом ПВК “Вагнера” Євгеном Пригожиним.

Раніше московська міліція затримала та відпустила Пегова за незвичайних обставин (як повідомляється, за погрози в нетверезому стані адміністратору готелю) у Москві 2 вересня.

Ключовим індикатором статусу придушення російських військових блогерів буде будь-яке оновлення статусу колишнього командира російських бойовиків і націоналістичного військового блогера Ігоря Гіркіна. Гіркін не публікував пости з 10 жовтня — це суттєва зміна в його поведінці, враховуючи, що він зазвичай публікує пости кілька разів на день.

Станом на 14 жовтня офіційного підтвердження щодо розслідування чи притягнення до відповідальності цих військових оглядачів не було.

Російська пропагандистка і головна редакторка “RT” Маргарита Симоньян відповіла на заяву Пегова 14 жовтня та натякнула, що переслідування військових блогерів не лише погана ідея, але й така, яку неможливо реалізувати.

Багато військових оглядачів висловили обурення перспективою того, що елементи російського уряду намагатимуться піддати цензурі блогерів, які прагнуть притягнути до відповідальності міноборони РФ, і висловили сподівання, що “чутки про топсписок військових блогерів” не відповідають дійсності.

“Інтереси Кремля не збігаються з міністерством оборони РФ в цій ситуації: Путін відверто заручився підтримкою спільноти військових оглядачів останніми місяцями, про що багато писала ISW, і використовував їх, щоб підставити вищих посадовців міністерства оборони РФ як можливих винуватців військових невдач в Україні”, – зауважили експерти.

Зазначається, що військові оглядачі не звинувачували Кремль у ймовірному “топістику”. Пегов зокрема наголосив, що така передбачувана цензура, ймовірно, не була наміром Путіна, коли він почав спілкуватись з блогерами в червні та закликав репортерів і журналістів говорити правду про “спеціальну військову операцію”.