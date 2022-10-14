Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що публічні повідомлення про перших загиблих серед нещодавно мобілізованих росіян викликали нову критику у бік російського військового командування.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Напередодні російські ЗМІ офіційно повідомили, що п’ятеро мобілізованих із Челябінська вже загинули в боях в Україні лише через три тижні після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації.

Це повідомлення спонукало багатьох російських військових оглядачів стверджувати, що кількість загиблих і поранених серед мобілізованих військовослужбовців, ймовірно, вища, через відсутність обіцяної підготовки, обладнання, згуртованості підрозділів і командирів, а також неодноразові випадки неправомірної мобілізації.

Російські оглядачі стверджують, що командувач 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ Михайло Зусько віддав наказ про негайне перекидання без будь-якої передбойової підготовки новомобілізованих військовослужбовців 15-го полку 27-ї мотострілецької бригади з Москви і Московської області до лінії фронту навколо Сватового близько 2 і 3 жовтня.

Військові оглядачі також відзначили, що родичі новомобілізованих знайшли половину особового складу 15-го полку серед поранених в Бєлгородській обласній лікарні після того, як підрозділ потрапило під важкий артилерійський вогонь при спробі вийти на лінію фронту Сватове.

Російські оглядачі зазначили, що в полку немає ні наказів, ні військового керівництва, ні сигналу, ні постачання, а друга половина його особового складу досі перебуває на лінії фронту Сватове. Інший оглядач зазначив, що став свідком того, як труни з мобілізованими чоловіками прибули до Челябінська, Москви та Єкатеринбурга, і стверджував, що багато мобілізованих чоловіків здаються українським силам.

13 жовтня один російський оглядач поскаржився, що новомобілізованих людей відправляють безсистемно, що може призвести до 10 000 загиблих і 40 000 поранених серед них до лютого 2023 року.

Російські мобілізаційні структури продовжують стикатися з бюрократичними труднощами, що може ще більше підірвати боєздатність мобілізованого особового складу.

Російські військові оглядачі стверджували, що міністерство оборони Росії не створило належних умов для інтеграції та контролю за відправкою мобілізованих на передову.

Повідомляється, що російські військові підрозділи розподіляють мобілізованих чоловіків між різними підрозділами, не ведучи належного обліку їх дислокації на передовій, через що родини скаржаться військовому керівництву.

Російські військові чиновники також продовжують призначати людей з попереднім військовим досвідом у підрозділи, які не відповідають їхньому фаху. Один оглядач навіть попередив, що неспроможність російського міноборони належним чином повідомити родинам про місцеперебування їхніх родичів призведе до того, що матері та дружини створять правозахисні групи, які “зламають Росію зсередини”.

В ISW зауважили, що раніше повідомляли про відео мобілізованих із Московської області у Сватовому, які скаржилися на відсутність техніки та відправлення на передову без належної підготовки

“Постійність таких скарг підтверджує оцінку ISW про те, що мобілізаційна кампанія не дасть достатньої кількості боєздатних російських кадрів, щоб вплинути на хід війни в короткостроковій перспективі. Швидке розгортання Кремлем мобілізованих військовослужбовців на лінії Кремінна-Сватове також може свідчити про те, що президент Росії Володимир Путін готовий позбутися життя мобілізованих у відчайдушних зусиллях зберегти лінію фронту, що руйнується”, – резюмували експерти.