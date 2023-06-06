Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині. Місцева влада оголосила про евакуацію мешканців населених пунктів на правому березні області. Мешканців тимчасово окупованої, лівої частини Херсонщини, закликали до самостійної евакуації.

Джерело: ОК “Південь”, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та МВС України

Спершу про підрив ГЕС у Новій Каховці повідомили російські пропагандистські ЗМІ, Вже вранці 6 червня інформацію підтвердили в Україні.

Зокрема в оперативному командуванні “Південь” повідомили, що ні місці підриву працюють всі відповідні служби, які вивчають деталі інциденту.

“Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення”, – мовиться у повідомленні.

В ОК “Південь” також опублікували алгоритм дій у ситуації з підривом Каховської ГЕС.







Російські загарбники підірвали Каховську ГЕС // 4 фото

Підтвердив інформацію і глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він записав відеозвернення, зазначивши, що вже через 5 годин рівень води буде критичним додавши, що жителів критичних районів вже евакуйовують.

“Всі служби на місці. ДСНС, поліція, військові, всі поруч. Прошу зібрати документи і речі першої необхідності і чекати автобусів для евакуації”, – наголосив очільник області.

Прокудін також звернувся до мешканців лівого берега Херсонщини, яка тимчасово окупована росіянами.

“Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечну територію”, – наголосив він.

В МВС України повідомили, що поліціянти та рятувальник підняті по тривозі у зв’язку із підривом ГЕС. Потенційними зонами затоплення на правобережній частині області є такі населені пункти як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон – острів Корабел.

Рівень води підійматися і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки необхідно:

вимкнути всі електроприлади

взяти документи і речі першої необхідності

подбати про близьких і домашніх улюбленців

виконувати інструкції рятувальників та поліцейських

“І пам’ятайте: ворог намагається поширити дезінформацію, зняти із себе відповідальність за черговий злочин. Тому користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел України. Довіряйте поліцейським, рятувальникам ДСНС та нашим захисникам”, – закликали у відомстві.