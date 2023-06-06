Джерело: ОК “Південь”, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та МВС України
Спершу про підрив ГЕС у Новій Каховці повідомили російські пропагандистські ЗМІ, Вже вранці 6 червня інформацію підтвердили в Україні.
Зокрема в оперативному командуванні “Південь” повідомили, що ні місці підриву працюють всі відповідні служби, які вивчають деталі інциденту.
“Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення”, – мовиться у повідомленні.
В ОК “Південь” також опублікували алгоритм дій у ситуації з підривом Каховської ГЕС.
Російські загарбники підірвали Каховську ГЕС // 4 фото
Підтвердив інформацію і глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він записав відеозвернення, зазначивши, що вже через 5 годин рівень води буде критичним додавши, що жителів критичних районів вже евакуйовують.
“Всі служби на місці. ДСНС, поліція, військові, всі поруч. Прошу зібрати документи і речі першої необхідності і чекати автобусів для евакуації”, – наголосив очільник області.
Прокудін також звернувся до мешканців лівого берега Херсонщини, яка тимчасово окупована росіянами.
“Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечну територію”, – наголосив він.
В МВС України повідомили, що поліціянти та рятувальник підняті по тривозі у зв’язку із підривом ГЕС. Потенційними зонами затоплення на правобережній частині області є такі населені пункти як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон – острів Корабел.
Рівень води підійматися і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки необхідно:
- вимкнути всі електроприлади
- взяти документи і речі першої необхідності
- подбати про близьких і домашніх улюбленців
- виконувати інструкції рятувальників та поліцейських
“І пам’ятайте: ворог намагається поширити дезінформацію, зняти із себе відповідальність за черговий злочин. Тому користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел України. Довіряйте поліцейським, рятувальникам ДСНС та нашим захисникам”, – закликали у відомстві.
- Ввечері 5 червня внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу у Куп‘янському районі на Харківщині.