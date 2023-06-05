Ввечері 5 червня внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу у Куп‘янському районі на Харківщині.

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби.

За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає. Заміри у місті Куп‘янськ показують, що наявність аміаку у повітрі відсутня.

У більш наближених до кордону з РФ населених пунктах Кучерівці, Синьківці, Петропавлівці тривають заміри.

Служби продовжують контролювати рівень забруднення, зазначив Синєгубов.

Влада закликала населення зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями. Запевнивши, що ситуація контрольована.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом доби противник завдав ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали цивільні.

У пресслужбі зауважили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.