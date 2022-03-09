Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив тренер Євгеній Леоненко.
За його словами, внаслідок нічного авіанальоту російських окупантів на житлові райони міста Суми загинув юний чемпіон України з самбо Артем Прийменко 2006 року народження.
Євгеній Леоненко також повідомив, що разом з Артемом загинула вся його сім’я: тато, мама, бабуся і два молодші брати – Єгор та Кирило.
- Нагадаємо, увечері 7 березня російські окупанти нанесли черговий авіаудар по мирному населенню України. Унаслідок авіанальоту на місто Суми загинуло щонайменше 9 людей, серед яких двоє – діти.