У ніч на 8 березня, унаслідок авіаудару російських окупантів по Сумщині загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо Артем Прийменко.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив тренер Євгеній Леоненко.

За його словами, внаслідок нічного авіанальоту російських окупантів на житлові райони міста Суми загинув юний чемпіон України з самбо Артем Прийменко 2006 року народження.

Євгеній Леоненко також повідомив, що разом з Артемом загинула вся його сім’я: тато, мама, бабуся і два молодші брати – Єгор та Кирило.