Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Росіянин перебував у Київській області разом з підлеглими. Протягом 24 лютого по 31 березня 2022 року він віддавав злочинні накази, спрямовані проти цивільних. Росіянин перебував на 27 км автодороги Київ-Чоп біля села Міла Бучанського району неподалік АЗС.
4 та 7 березня підпорядковані особи, яких зараз встановлюють, з автоматів розстріляли чотири легкові автомобілі. У них перебували 12 цивільних мешканців, із них двоє малолітніх дітей, які намагалися виїхати з окупації.
Внаслідок атаки загинули троє людей. Ще п’ять цивільних, зокрема числі дитина, отримали поранення.
Командирові батальйону 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної, ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
- У Львівській області викрито агента, який коригував ракети по стратегічних підприємствах України. Поплічником росіян виявився інженер одного з державних підприємств.