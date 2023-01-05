Військовому РФ повідомили про підозру через воєнний злочин. Командир батальйону танкової бригади наказав розстріляти автомобіль із цивільними під Києвом.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Росіянин перебував у Київській області разом з підлеглими. Протягом 24 лютого по 31 березня 2022 року він віддавав злочинні накази, спрямовані проти цивільних. Росіянин перебував на 27 км автодороги Київ-Чоп біля села Міла Бучанського району неподалік АЗС.

4 та 7 березня підпорядковані особи, яких зараз встановлюють, з автоматів розстріляли чотири легкові автомобілі. У них перебували 12 цивільних мешканців, із них двоє малолітніх дітей, які намагалися виїхати з окупації.

Внаслідок атаки загинули троє людей. Ще п’ять цивільних, зокрема числі дитина, отримали поранення.