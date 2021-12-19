Українські прикордонники не пустили російську акторку Любов Баханкову (Рєзіну), яка прямувала до України на знімання фільму. 32-річна росіянка прибула в Бориспіль авіарейсом з Варшави.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Під час оформлення документів та необхідних заходів контролю в аеропорту Бориспіль, прикордонники встановили, що громадянка РФ порушувала порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

За порушення норм українського законодавства громадянку РФ прикордонники не пропустили в Україну. Крім того, вона отримала заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки.

Акторка повернулася назад зворотним рейсом.