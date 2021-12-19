Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.
Під час оформлення документів та необхідних заходів контролю в аеропорту Бориспіль, прикордонники встановили, що громадянка РФ порушувала порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму.
За порушення норм українського законодавства громадянку РФ прикордонники не пропустили в Україну. Крім того, вона отримала заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки.
Акторка повернулася назад зворотним рейсом.
- Нагадаємо, минулого року в Україну не пустили головного редактора російського телеканалу RTVI Олексія Пивоварова.