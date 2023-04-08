Про це повідомляє Reuters.
Центробанк Росії заявив, що дві з тринадцяти офіційних “системно важливих кредитних установ” зазнали збитків у 2022 році.
Серед них державний ВТБ (VTBR.MM), який 5 квітня заявив, що очікує відновити рекордні прибутки у 2023 році після збитків у розмірі 7,7 мільярда доларів США минулого року.
Звіт “Альфа-банку” свідчить про збитки у 1,44 млрд доларів.
Обидва банки потрапили під санкції Заходу у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Російські банки згуртувалися після сукупного падіння прибутку на 90% минулого року, а кредитори зараз борються за бізнес від держави, зокрема за зростаючий оборонний бюджет, і великі корпоративні рахунки країни.
У 2021 році “Альфа-банк” отримав чистий прибуток у розмірі 136,6 млрд рублів, що стало рекордним для російського банківського сектора.
Витрати на покриття можливих втрат за кредитами підскочили приблизно в п’ять разів до 167,4 млрд рублів, йдеться в звіті Альфа-банку.
Проте чистий процентний дохід зріс до 211,7 млрд рублів зі 175,8 млрд рублів у 2021 році, а активи Альфа-банку зросли до 5,82 трлн рублів з 5,62 трлн рублів.
Підсанкційні російські бізнесмени Михайло Фрідман і Петро Авен ведуть переговори про продаж своєї частки в Альфа-банку своєму давньому бізнес-партнеру і його співзасновнику Андрію Косогову.
- Центробанк РФ відновив публікацію звіту щодо структури міжнародних резервів. За рік обсяг резервів скоротився на $42,886 млрд.