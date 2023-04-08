Російський "Альфа-банк" у 2022 році зазнав рекордних збитків у 117,1 мільярда рублів (1,44 мільярда доларів). Це - наслідок санкцій, які були введені проти РФ внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Центробанк Росії заявив, що дві з тринадцяти офіційних “системно важливих кредитних установ” зазнали збитків у 2022 році.

Серед них державний ВТБ (VTBR.MM), який 5 квітня заявив, що очікує відновити рекордні прибутки у 2023 році після збитків у розмірі 7,7 мільярда доларів США минулого року.

Звіт “Альфа-банку” свідчить про збитки у 1,44 млрд доларів.

Обидва банки потрапили під санкції Заходу у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Російські банки згуртувалися після сукупного падіння прибутку на 90% минулого року, а кредитори зараз борються за бізнес від держави, зокрема за зростаючий оборонний бюджет, і великі корпоративні рахунки країни.

У 2021 році “Альфа-банк” отримав чистий прибуток у розмірі 136,6 млрд рублів, що стало рекордним для російського банківського сектора.

Витрати на покриття можливих втрат за кредитами підскочили приблизно в п’ять разів до 167,4 млрд рублів, йдеться в звіті Альфа-банку.

Проте чистий процентний дохід зріс до 211,7 млрд рублів зі 175,8 млрд рублів у 2021 році, а активи Альфа-банку зросли до 5,82 трлн рублів з 5,62 трлн рублів.

Підсанкційні російські бізнесмени Михайло Фрідман і Петро Авен ведуть переговори про продаж своєї частки в Альфа-банку своєму давньому бізнес-партнеру і його співзасновнику Андрію Косогову.