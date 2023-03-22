Банк РФ знову почав звітувати про структуру міжнародних резервів – за рік вони скоротилися на $43 млрд

Центробанк РФ відновив публікацію звіту щодо структури міжнародних резервів. За рік обсяг резервів скоротився на $42,886 млрд.

Про це повідомляють росЗМІ.

На 1 березня 2023 року міжнародні резерви РФ становили $574,2 млрд. У відсотковому відношенні на золото припадало 23,6%, на іноземну валюту – 71,5%.

Банк РФ припинив розкривати структуру міжнародних резервів у березні 2022 року після того, як близько $300 млрд золотовалютних резервів РФ було заблоковано в США та Європі.

За рік обсяг резервів скоротився на $42,886 млрд. Частка валюти у міжнародних резервах зменшилась із 72,4% до 71,5%, частка золота зросла з 22,9% до 23,6%.

У квітні 2022 року в РФ почали обмежувати доступ до основних економічних показників. Припускають, що закриття інформації мало завадити Вашингтону й Брюсселю бачити, як впливають санкції на російську економіку,

Нещодавно стало відомо, що дефіцит бюджету Росії підскочив у перші два місяці 2023 року, проте видатки демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни проти України.

Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.

Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.

Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.

Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.

Водночас 22 лютого держдума Росії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, що дозволяє уряду тимчасово припиняти надання та розповсюдження офіційної статистичної інформації в РФ.