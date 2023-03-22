російсько-українська війна
22:12 У Верховній Раді закликали французьких депутатів визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом
21:49 Банк РФ знову почав звітувати про структуру міжнародних резервів – за рік вони скоротилися на $43 млрд
21:21 У Києві відбудеться прем‘єрний показ опери «Ярослав Мудрий»
20:59 В Україні стартував проєкт зі встановлення сонячних панелей на лікарнях – МОЗ
20:40 Україна та Молдова підписали протокол про організацію спільного контролю в пункті пропуску «Серпневе-1 – Басараб’яска»
20:35 Україна та Велика Британія підписали угоду про цифрову торгівлю
20:11 НАТО необхідно готуватися до тривалої війни РФ проти України – прем’єрка Естонії
19:55 У порту Фінляндії затримали російське вантажне судно з добривами
19:19 Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Лісабонською радою
19:13 РПЦ поділяє провину за воєнні злочини Росії в Україні – Вселенський патріарх
18:44 Відновлення економіки України коштуватиме близько 411 млрд доларів – Світовий банк
18:31 У Москві погрожують «дати відповідь» на постачання Великою Британією Україні боєприпасів зі збідненим ураном
18:27 Мелоні провела телефонну розмову з Шольцем: обговорили необхідність посилення підтримки України
18:08 500 мільйонів збитків: на махінаціях з майном ФДМУ викрито злочинну організацію
18:03 Резервна лінія електропередач на ЗАЕС, пошкоджена внаслідок атаки РФ, досі не працює – МАГАТЕ
17:56 У Німеччині суд зобов’язав чоловіка переказати 1 500 євро на допомогу Україні через Z-футболку
17:41 Залежність Росії від Китаю зростає на тлі санкцій проти РФ – AP
17:23 АРМА отримало понад 1,3 млрд грн від продажу п’яти партій російського аміаку
17:11 Сі Цзіньпін вирішив не збільшувати закупівлі російського газу — Bloomberg
17:05 В Україні арештували активи російського олігарха вартістю 20 млн грн
17:02 Росіяни продовжують примусову мобілізацію на ТОТ – Міноборони
16:48 У Польщу прибули танки й гаубиці, придбані у Південної Кореї
16:37 У Хмельницькій області викрили ботоферму, яка поширювала фейки про війну в Україні — СБУ
16:28 Італія погодилася передати США росіянина, підозрюваного у незаконному перевезенні нафти – Reuters
16:26 Медикам у прифронтових містах передали 28 броньованих «швидких»
16:03 В Австралії виявили новий рідкісний вид гігантського «павука-люка»
15:46 У Київській області кількість загиблих внаслідок нічної атаки дронами зросла до семи людей
15:29 Цієї весни в Україні планують висадити близько 200 млн дерев
15:26 В Уганді проголосували за смертну кару для представників ЛГБТК+
Партнерський матеріал
15:19 Як підтримати близьку людину з діагнозом рак
15:08 З Авдіївки триває евакуація, але виїзд із міста небезпечний — МВА
14:59 Глава МЗС Австрії вважає, що Росія залишатиметься важливою для Європи

Банк РФ знову почав звітувати про структуру міжнародних резервів – за рік вони скоротилися на $43 млрд

Центробанк РФ відновив публікацію звіту щодо структури міжнародних резервів. За рік обсяг резервів скоротився на $42,886 млрд.

Середа, 22 березня 2023, 21:49
Підтримати

Про це повідомляють росЗМІ.

На 1 березня 2023 року міжнародні резерви РФ становили $574,2 млрд. У відсотковому відношенні на золото припадало 23,6%, на іноземну валюту – 71,5%.

Банк РФ припинив розкривати структуру міжнародних резервів у березні 2022 року після того, як близько $300 млрд золотовалютних резервів РФ було заблоковано в США та Європі.

За рік обсяг резервів скоротився на $42,886 млрд. Частка валюти у міжнародних резервах зменшилась із 72,4% до 71,5%, частка золота зросла з 22,9% до 23,6%.

У квітні 2022 року в РФ почали обмежувати доступ до основних економічних показників. Припускають, що закриття інформації мало завадити Вашингтону й Брюсселю бачити, як впливають санкції на російську економіку,

Нещодавно стало відомо, що дефіцит бюджету Росії підскочив у перші два місяці 2023 року, проте видатки демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни проти України.

Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.

Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.

Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.

Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.

Водночас 22 лютого держдума Росії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, що дозволяє уряду тимчасово припиняти надання та розповсюдження офіційної статистичної інформації в РФ.

Теги: звіти, наслідки санкцій, публікація звітів, санкцій, скорочення міжнародних резервів в рф, цб рф, валюта, золото

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook