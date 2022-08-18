Російський режисер Андрій Кончаловський підтримав повномасштабну війну Росії проти України та похвалив президента РФ Володимира Путіна, який, на його думку, "намагається покласти кінець пануванню американського долара".

Про це він заявив у коментарі російському пропагандистському виданню “Аргументы и факты”.

Журналісти вище вказаного ЗМІ запитали у Кончаловського про його ставлення до того, що Росію більше не запрошуватимуть на міжнародні кінофестивалі.

Однак прямої відповіді на це запитання режисер не дав, почавши хвалити російського президента, який “не оглядається, а діє трохи інакше”.

“Заведу розмову трохи в інший бік. Ви не пробували підрахувати, чи багато у світі за останні 60-ть років знайшлось сміливців, які насмілились спробувати покласти кінець пануванню американського долара?”.

Він додав, що першим таким “сміливцем” був президент США Джон Кеннеді, якого було вбито.

До списку “сміливців” він вніс й експрезидента Франції Шарля де Голля, який у відповідь на свої намагання отримав “повстання студентів у Франції та замах у Північній Африці”.

“Потім були Саддам Хусейн та Муаммар Каддафі – головні вороги американського диктату в глобальній картині. Сьогодні Путін очолив боротьбу з головним світовим злом. Він демонструє свою сміливість та ризикує життям”, – резюмував Кончаловський.