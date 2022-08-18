Про це він заявив у коментарі російському пропагандистському виданню “Аргументы и факты”.
Журналісти вище вказаного ЗМІ запитали у Кончаловського про його ставлення до того, що Росію більше не запрошуватимуть на міжнародні кінофестивалі.
Однак прямої відповіді на це запитання режисер не дав, почавши хвалити російського президента, який “не оглядається, а діє трохи інакше”.
“Заведу розмову трохи в інший бік. Ви не пробували підрахувати, чи багато у світі за останні 60-ть років знайшлось сміливців, які насмілились спробувати покласти кінець пануванню американського долара?”.
Він додав, що першим таким “сміливцем” був президент США Джон Кеннеді, якого було вбито.
До списку “сміливців” він вніс й експрезидента Франції Шарля де Голля, який у відповідь на свої намагання отримав “повстання студентів у Франції та замах у Північній Африці”.
“Потім були Саддам Хусейн та Муаммар Каддафі – головні вороги американського диктату в глобальній картині. Сьогодні Путін очолив боротьбу з головним світовим злом. Він демонструє свою сміливість та ризикує життям”, – резюмував Кончаловський.
- Російський актор та режисер Сергій Безруков заявив, що “світ ситий по горло ліберальними цінностями”, натомість військова операція РФ в Україні та західні санкції мають допомогти його країні повернути культуру на самобутній шлях із “консервативними цінностями, патріотизмом та православною вірою”.