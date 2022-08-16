Російський актор та режисер Сергій Безруков заявив, що "світ ситий по горло ліберальними цінностями", натомість військова операція РФ в Україні та західні санкції мають допомогти його країні повернути культуру на самобутній шлях із "консервативними цінностями, патріотизмом та православною вірою".

Про це повідомляє виданням DW з посиланням на інтерв’ю агентству AFP.

Росіяни мають скористатися ізоляцією РФ для того, щоб відновити зв’язок з традиціями.

“Замість того, щоб озиратися на Голлівуд, Росії слід будувати власну культуру, очищену від західного впливу. Останні 30 років ми живемо у всесвіті Марвела. Настав час створити свою власну”, – заявив 48-річний художній керівник Московського Губернського театру.

Безруков зазначив, що повернутися за часів СРСР, звісно, ​​неможливо, але РФ, за його словами, може спробувати повернути “віру у свої сили”. Євросоюз нещодавно запровадив санкції проти Сергія Безрукова за підтримку російського збройного вторгнення до України.

Після повномасштабного нападу РФ багато російських митців відмовилися засуджувати війну і виступили з підтримкою Кремля. Понад 150 із них у березні підписали відповідне звернення до Путіна.

Частина російських митців втратили свої посади в західних країнах або зіткнулися зі скасуванням концертів через те, що не стали засуджувати війну. Наприклад, Мюнхенський філармонічний оркестр усунув від роботи російського диригента Валерія Гергієва.

Міжнародні майданчики також припинили співпрацю з оперною співачкою Ганною Нетребко. Пізніше вона опублікувала заяву, в якій засудила війну і висловила жаль, що її “минулі дії чи заяви могли бути неправильно витлумачені”.