Про це повідомляє виданням DW з посиланням на інтерв’ю агентству AFP.
Росіяни мають скористатися ізоляцією РФ для того, щоб відновити зв’язок з традиціями.
“Замість того, щоб озиратися на Голлівуд, Росії слід будувати власну культуру, очищену від західного впливу. Останні 30 років ми живемо у всесвіті Марвела. Настав час створити свою власну”, – заявив 48-річний художній керівник Московського Губернського театру.
Безруков зазначив, що повернутися за часів СРСР, звісно, неможливо, але РФ, за його словами, може спробувати повернути “віру у свої сили”. Євросоюз нещодавно запровадив санкції проти Сергія Безрукова за підтримку російського збройного вторгнення до України.
Після повномасштабного нападу РФ багато російських митців відмовилися засуджувати війну і виступили з підтримкою Кремля. Понад 150 із них у березні підписали відповідне звернення до Путіна.
Частина російських митців втратили свої посади в західних країнах або зіткнулися зі скасуванням концертів через те, що не стали засуджувати війну. Наприклад, Мюнхенський філармонічний оркестр усунув від роботи російського диригента Валерія Гергієва.
Міжнародні майданчики також припинили співпрацю з оперною співачкою Ганною Нетребко. Пізніше вона опублікувала заяву, в якій засудила війну і висловила жаль, що її “минулі дії чи заяви могли бути неправильно витлумачені”.
- Російський блогер Ілля Варламов обурився через ініціативу європейських країн, зокрема України, щодо заборони видачі віз російським туристам. Такі обмеження журналіст вважає несправедливими, зауважуючи, що результати “матимуть протилежний ефект”. На своєму YouTube-каналі Варламов навів три основних аргументи.
- Раніше у Києві скасували пресконференцію ексредакторки російського “Первого канала” Марини Овсяннікової.
- Українці, навіть у період найважчих випробувань, як війна, звикли шукати “хороших росіян”. Хтось їх шукає та захищає, хтось навпаки цим обурюється. Це явище українське суспільство намагається пояснити та відрефлексувати, але це вже зробили за нас давно — у мистецтві. Зокрема, у кіно, де шукати хороших ворогів — звична справа.