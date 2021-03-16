У вівторок, 16 березня, прикордонний наряд Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в Сумській області зафіксував порушення повітряного простору з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Відомо, що російський вертоліт залетів на відстань близько 50 метрів на територію України. Після цього він повернув у зворотному напрямку.

“По даному випадку Державна прикордонна служба України негайно направила лист на прикордонне управління ПС ФСБ РФ по Білгородській та Воронезькій ділянках про порушення режиму державного кордону України російським вертольотом і вимогою повідомити приналежність літального апарату та обставини, що призвели до порушення”, – йдеться у заяві.

Наразі російські прикордонники не надали відповіді на лист.

Про порушення повітряного простору з боку Росії проінформовані всі зацікавлені міністерства та відомства.