Російський актор Михайло Єфремов у Пресненському суді заявив, що визнає провину у справі про смертельне ДТП на Смоленській площі. Прокурор просить засудити його до 11 років колонії.

Про це повідомляє російське інформагентство “Інтерфакс”.

“Ваша честь, почекайте, я хочу визнати провину — я визнаю вину!”, – заявив Єфремов до початку засідання.

Зазначається, що відразу після затримання актор вину визнавав, проте в суді він почав говорити, що провини не визнає, тому що не пам’ятає, що сталося в той день. Крім того, його захист привів на процес свідків, які говорили, нібито Єфремов в момент зіткнення перебував на пасажирському місці.

Під час сьогоднішнього засідання прокурор запросила для актора покарання у вигляді 11 років колонії.

“Прошу визнати підсудного винним у скоєнні злочину, передбаченого п. “а” частини 4 статті 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності до смерті людини) і призначити йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі у виправній колонії загального режиму з обмеженням волі строком на три роки”, – заявила прокурор.

Виступаючи в суді, держобвинувач заявила, що вина Єфремова в скоєнні смертельного ДТП була повністю доведена під час судового процесу.

Крім того, прокурор вважає, що “провали в пам’яті” є способом захисту і спробою Єфремова ухилитися від відповідальності.

“Твердження Єфремова, що він не пам’ятає обставин аварії, суперечать раніше наданим показанням під час попереднього розслідування. Вважаємо це способом захисту, прошу суд не брати їх до уваги”, – сказала прокурор.