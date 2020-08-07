Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
“Росіянка прибула в Україну серед пасажирів рейсу з Мінська. Під час оформлення прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” з’ясували, що вона порушувала українське законодавство відвідувавши окупований її країною Кримський півострів”, – йдеться у повідомленні.
У ДПСУ розповіли, що співачка неодноразово їздила на концерти та вечірки до Криму, а під час спілкування із прикордонниками вона постійно плуталась у своїх відповідях, зокрема на початку зазначила, що в Криму останній раз була у 2013 році.
До України артистка планувала потрапити з приватною метою. Їй заборонили в’їзд в Україну на 3 роки, поставили штамп про заборону в’їзду і вона вилетіла зворотним рейсом у Білорусь.
- Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення СБУ про заборону на в’їзд в Україну на три роки російському реперу Олексію Узенюку (відомому як Елджей).