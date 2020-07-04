Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення СБУ про заборону на в'їзд в Україну на три роки російському реперу Олексію Узенюку (відомому як Елджей).

Про це йдеться у рішенні суду від 25 червня.

Як відомо, у листопаді 2018 року СБУ на три роки заборонила в’їзд в Україну російському реперу Елджею на підставі депутатського запиту нардепа VIII скликання Володимира Парасюка. У запиті було вказано, що в Youtube є відеозапис виступу Елджея в Коктебелі, що знаходиться на тимчасово окупованій РФ території АР Крим.

В матеріалах справи СБУ також йшлося про те, що в жовтні 2018 року Елджей та інші особи в інтерв’ю виданню “РІА Новини Новосибірськ” зазначили, що вважають АР Крим російською територією, в яку Росія історично багато вклала: “Тому, з точки зору геополітичних інтересів Крим повинен залишатися російським”.

Оскільки на момент розгляду позову Елджея відео з його виступом в Криму було “недоступним” на YouTube, суд вирішив, що підстав для заборони в’їзду в Україну російському виконавцю не було.

“Суд зазначає, що висновок відповідача (СБУ – ред.) про те, що позивач (Елджей -ред.) незаконно відвідував окуповану територію АР Крим, є необґрунтованим та безпідставним, що в свою чергу вказує на та, що оскаржуване рішення було прийнято відповідачем на підставі недостовірних та не підкріплених належними, допустимими доказами відомостей, отриманих з соціальної мережі “Youtube” без проведення процедури верифікації власників аккаунтів користувачів даної соціальної мережі в передбаченому чинним національним процесуальним законодавством”, – йдеться у тексті рішення суду.

Суд також стягнув 1 536 гривень бюджетних коштів СБУ на користь репера. Рішення суду може бути оскаржене.

При цьому адвокат Євген Пронін на своїй сторінці у Facebook заявив, що постанова СБУ про заборону в’їзду на територію України російському реперу Елджею була протиправною.

Служба безпеки, на його думку, не перевірила достовірність інформації про концерт і висловлювання нібито російського репера.

“Поспішу попередити, скасування відбулось не у зв’язку зі зміною політичного клімату в країні, а у зв’язку з тим, що Елджей (ім’я – Олексій) не порушував законодавство України, ніколи не виступав на території Криму і ніколи не висловлював своїх політичних поглядів, в тому числі стосовно до нашої Держави”, – заявив він.