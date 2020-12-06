Держприкордонслужба заборонила на три роки в'їзд в Україну російському актору та рок-музиканту з групи "Звуки Му" Петру Мамонову за незаконне відвідування Криму.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Учора, в аеропорту “Бориспіль”, під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” зупинили двох громадян РФ. Іноземці порушили порядок в’їзду-виїзду на ТОТУ АР Крим. Одним з них виявився російський рок-музикант, учасник гурту “Звуки Му”, актор та радіоведучий – громадянин М.”, – повідомили в Держприкордонслужбі.

Українські ЗМІ уточнюють, що мова йде про Петра Мамонова, рок-музиканта і актора – він разом з дружиною прямував в Україну нібито з приватною метою.

“Під час заходів контролю прикордонники встановили, що росіяни раніше незаконно відвідували тимчасово окупований Крим. Враховуючи усі обставини, співробітники Держприкордонслужби відмовили іноземцям в перетинанні кордону та обом на три роки заборонили в’їзд в Україну. Громадяни РФ вибули назад зворотним авіарейсом”, – повідомили прикордонники.