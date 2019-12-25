У міністерстві оборони України повідомляють, що Росія продовжує посилювати війська на Донбасі новими партіями мін і гранат.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

При цьому наголошується, що бойовики зберігають боєприпаси недбало, що призводить до їх розкрадання.

“Передові позиції 1 армійського корпусу збройних сил РФ (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ забезпечують новими мінно-вибуховими загородженнями”, – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку грудня поточного року в підрозділи бойовиків, які воюють на передовій, завозять нові партії гранат і мін.

“Зберігання в невпорядкованих для цього місцях і з порушеннями призвело до збільшення випадків їх розкрадання, що посилило небезпеку для населення тимчасово окупованої території у Донецькій і Луганській областях”, – каже речник Міноборони Михайло Шаравара.

Уточнюється, що 20 грудня розкидані боєприпаси, серед яких і гранати “Ф-1”, були знайдені біля одного з навчальних закладів в окупованій частині Луганської області.