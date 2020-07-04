У Берліні проходить зустріч радників "нормандської четвірки", на якій Росія вимагає від України до 6 липня представити в Тристоронній контактній групі проєкт змін до Конституції щодо Донбасу.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на робочий документ російської делегації.

За інформацією видання, у Берліні проходить зустріч у нормандському форматі на рівні політичних радників щодо конфлікту на Донбасі. На цих переговорах Москва наполягає на якнайшвидшій юридичній реорганізації окремих районів Донецької та Луганської областей. Російська сторона вимагає, щоб Київ представив проєкт змін до Конституції 6 липня в Мінській контактній групі.

Згідно з документом, Росія також вимагає від Києва активізувати зусилля щодо імплементації так званої формули Штайнмаєра. Вона передбачає, що сепаратистські райони автоматично отримують на постійній основі спеціальний статус, щойно ОБСЄ визнає місцеві вибори там вільними та чесними.

Крім того, російська сторона вимагає, щоб Україна до 6 липня представила список людей, яких хоче отримати в рамках чергового обміну полоненими.