У Міністерстві закордонних справ Великобританії заявили, що спецслужби РФ за допомогою хакерів намагалися отримувати прибуток від досліджень з пошуку вакцини від COVID-19.

Про це повідомив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб в ефірі Sky News.

У МЗС країни впевнені, що кібератаки на лабораторії здійснювала Росія.

Рааб підкреслив, що РФ притягнуть до відповідальності.

“У той час, коли світ об’єднується, щоб спробувати вирішити проблему COVID-19, і особливо намагається знайти глобальне рішення для вакцини, це обурливо і заслуговує осуду, що російський уряд бере участь у такій діяльності”, – заявив міністр.

Також на сайті Національного центру кібербезпеки Британії опублікували заяву про те, що хакери з РФ намагаються викрасти дані про вакцину від COVID -19, які розробляються у Великобританії, США і Канаді.