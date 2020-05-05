Російських хакерів звинуватили в атаці декількох університетів Великобританії з метою вкрасти розробки вакцини від коронавірусу COVID-19.

Про це заявили в британському національному центрі комп’ютерної безпеки (NCSC), повідомляє The Guardian.

У повідомленні сказано, що хакери здійснювали атаки на кілька університетів, які займаються розробкою вакцини.

Хакери намагалися зламати листування вчених і розробників по електронній пошті, а також університетські сервери, щоб проникнути в базу даних науково-дослідних центрів країни.

У Британії заявили, що хакери – це російські громадяни, а також представники ще кількох “ворожих держав”, серед яких Іран і Китай.

У заяві NCSC сказано, що “кіберзлочинці, які діють під патронатом урядів Росії, Китаю та Ірану, намагаються будь-якою ціною отримати надзвичайно цінну інформацію, що стосується протидії COVID-19, як можна активніше направляючи свою ворожу діяльність проти британських університетів, а також дослідницьких центрів щодо розробки нових препаратів”.

У той же час британське видання Express, на підставі інсайду від співробітника відділу по боротьбі з кіберзлочинністю, зазначило, що в такій ситуації зникає межа між державою, яке робить таке замовлення, і серйозними злочинами. При цьому, уряди, які в цьому замішані, і самі стають злочинцями.

Тобіас Еллвуд, голова комітету з оборони, заявив, що Британія “не повинна коливатися з відповіддю”.

“Глобальне відволікання на COVID-19 створює ідеальний туман війни для проведення кібератак. Особливо, коли ціна вакцини настільки велика”, – сказав він.

У Національному центрі кібербезпеки заявили:

“Ми спостерігаємо збільшення частки кібератак, пов’язаних з коронавірусом, і наші експерти працюють цілодобово, щоб допомогти організаціям, на яких вони спрямовані”.

Раніше міністр охорони здоров’я Метт Хенкок підписав директиву, яка надає GCHQ, розвідувальній службі, доступ і контроль за ІТ-мережею Національної служби охорони здоров’я (NHS).

У виданні зазначили, що останні хакерські атаки з боку Росії були спрямовані саме на сферу медицини.

Аналогічні спроби хакерських атак з метою викрасти дані про розробку лікарських препаратів від коронавірусу зафіксували в США протягом останнього тижня. У Чехії заявили про кібератаки, від яких постраждали кілька лікарень, аеропорт Праги і Міністерство охорони здоров’я.

Після цього в Microsoft відреагували, заявивши про проведення власної операції щодо ліквідації світової мережі російських хакерів без допомоги іноземних урядів і спецслужб.

Досьє, підготовлене урядами для так званих країн Five Eyes, розвідувального альянсу між Австралією, Канадою, Новою Зеландією, Великобританією і США, стверджує, що Китай навмисно приховав або знищив докази спалаху коронавірусу.

У ньому сказано, що “під загрозою інших країн” китайський уряд приховував вірус, змушуючи мовчати або “зникати” лікарів, які висловлювалися, знищуючи докази його наявності в лабораторіях і відмовляючись надавати живі зразки міжнародним вченим, які працювали над вакциною.