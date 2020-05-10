П'ятий Президент України Петро Порошенко вважає, що навіжене російське "побєдобєсіє" - це інструмент їхньої гібридної війни проти України і всієї європейської цивілізації.

Про це він сказав у своєму виступі на Міжнародній конференції до 75-річчя закінчення Другої світової війни.

За словами Порошенка, українці воювали проти гітлерізму не лише у лавах Червоної армії, але й в УПА, і в арміях держав антигітлерівської коаліції, і в рухах опору європейських країн. Тому ми маємо пишатися своєю роллю у боротьбі проти нацизму і шанувати внесок інших народів.

“А от Москва намагається привласнити спільну перемогу антигітлерівської коаліції. На це можна було би спозирати з іронією, якби ця приватизація стосувалася лише минулого”, – зазначив Петро Порошенко.

Він підкреслює, що навіжене російське “побєдобєсіє” – це інструмент їхньої гібридної війни проти України і всієї європейської цивілізації.

“Путін до міжнародного права ставиться так, як свого часу Гітлер. Україну він так само розглядає як “життєвий простір” для своєї імперії. А українців взагалі не визнає окремим народом, подібно тому, як фюрер вважав німцями частину сусідніх народів”, – заявив п’ятий президент.

“Роль СРСР в перемозі над нацизмом 75 років тому не дає Росії жодних підстав зазіхати на суверенітет та територіальну цілісність України та інших держав. А гасло “Можем повторить”, інспіроване Кремлем, — це вже погроза явно не Україні. Вони мріють мити чоботи не лише в Дніпрі, а в Одері, Ельбі, Рейні”, – сказав Петро Порошенко.