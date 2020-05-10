Про це він сказав у своєму виступі на Міжнародній конференції до 75-річчя закінчення Другої світової війни.

“Війну проти України та українців сталінський СРСР провадив ще у тридцятих роках, коли мільйони наших співвітчизників загинули під час Голодомору; коли винищено інтелігенцію: коли сотні тисяч людей вбито або заслано до Сибіру”, – сказав Петро Порошенко.

За його словами, пам’ять про ці злочини повинна стати частиною пам’яті Європи і всього людства, “адже тільки тоді можна буде зрозуміти причини союзу Гітлера і Сталіна – двох, здавалося б, непримиренних ідеологічних ворогів”.

“Насправді, нацизм та сталінізм — подібні. Недарма Гітлер зізнавався, що вчився у більшовиків. Відповідальність за розв’язування війни лежить не лише на гітлерівській Німеччині, але й на сталінській Росії. На першому етапі війни Радянський Союз був союзником нацистів і разом з ними поділив Європу на сфери впливу. А після звільнення від нацистів і аж до поразки СРСР у холодній війні регіон залишився під радянською окупацією. Знадобилися десятки років і не одне повстання, і не одна революція, щоби визволитися від “визволителів”. Йдеться і про Будапешт-56, і Прагу 68, і про польську «Солідарність» 1980–81 років і про оксамитові революції кінця вісімдесятих, і Грузію-2008, і Україну тепер”, – підкреслив п’ятий президент.