Про це повідомила пресслужба “Слуги народу”.

В понеділок, 1 листопада, відбулося засідання фракції “Слуги народу”. Нардепи підтримали висунення віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України. Наразі МОУ очолює Андрій Таран, призначений ще 4 березня 2020 року.

На посаду віцепрем’єра та очільника Мінреінтеграції, яка, відповідно, звільниться, пропонують членкиню парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірину Верещук.

Зазначається, що таке рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський, і нардепи його підтримали.

Остаточне рішення щодо призначення буде прийнято парламентом шляхом голосування.

Хто замінить Верещук в Раді в разі призначення?

Зауважимо, що Ірина Верещук пройшла до ВРУ за №29 в партійному списку “Слуги народу”. В разі її призначення міністеркою, місце нардепки в парламенті матиме зайняти кандидат, який йшов під №140 (№139, Антон Швачко, пройшов до Верховної Ради влітку — замість Дениса Монастирського, який обійняв посаду міністра внутрішніх справ).

Під №140 йшов Сергій Кострійчук. На сайті ЦВК про нього зазначено: “Народився 7 червня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Теплик Теплицького району Вінницької області, судимість відсутня”.

За інформацією “ЧЕСНО“, Кострійчук працював юристом у Міністерстві аграрної політики, ДП “Украгролізинг” та в інших комерційних структурах на відповідній посаді.

Крім цього, Сергій Кострійчук був засновником та головою ГО “Слуги народу”. Наразі він є помічником на громадських засадах Олександра Корнієнка — донедавна першого заступника голови фракції “Слуги народу” в парламенті, а нині — перший заступник голови ВРУ.